Tra campionato e coppe l'annata di Ciro Immobile è già strepitosa: ai 27 gol in campionato vanno aggiunti i due in Europe League e uno in Coppa Italia. In totale sono 30 che hanno fanno scattare per tre volte un bonus personale legato ai gol: 100 mila euro ogni dieci. E con altri dieci gol nuovo bonus anche per i sogni della Lazio, come svela La Gazzetta dello Sport.