Niente da fare per Immobile. La stagione dell'attaccante della Lazio si è già chiusa: domani non ci sarà contro l'Hellas Verona per l'ultima di campionato. Nella rifinitura di oggi a Formello era assente, perché il fastidio alla caviglia è ancora forte. E insieme a lui, anche Luis Alberto non giocherà. Lo spagnolo lamenta alcuni fastidi muscolari e non vuole forzare.



SOSTITUTI - Sarri corre quindi ai ripari. Dopo averlo recuperato la settimana scorsa, il mister schiererà Pedro in attacco per sostituire il bomber, mentre Basic prenderà il posto del Mago. Il centrocampo sarà completato da Leiva e Milinkovic, entrambi probabilmente (il brasialiano di sicuro, ndr) alla loro ultima partita in biancoceleste. Zaccagni e Felipe Anderson invece chiuderanno il terzetto offensivo.



DIFESA - I dubbi di formazione maggiori sono per la difesa. Patric è squalificato e così, davanti a Strakosha, uno tra Marusic (adattato centrale) e Radu farà coppia con Acerbi. Hysaj potrebbe quindi prendere posto sulla corsia mancina, con Lazzari sul lato opposto. Altra opzione è invece quella di schierare Luiz Felipe - anche lui ai saluti - ma, a dispetto delle aspettative, sembra al momento la meno probabile delle soluzioni.