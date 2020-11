Dopo la chiusura la Champions League e i rispettivi tamponi Uefa che hanno generato un mare di polemiche, ecco che torna la Serie A. Come riporta Il Messaggero Inzaghi spera di riabbracciare non solo i tre calciatori bloccati per la Russia, ovvero Immobile, Leiva e Strakosha, ma anche altre pedine fondamentali out dal Bologna. Si tratta di Luis Alberto, ieri risultato negativo al test sierologico, e Lazzari. Previsti stamattina i tamponi a 48 h dalla Juventus.