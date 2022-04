Con la tripletta firmata ieri al Ferrari, Ciro Immobile sale a quota 7 partite con almeno tre gol in campionato. Il bomber della Lazio ha eguagliato in questa speciale classifica altri goleador del passato come Cavani, Montella, Prati, Balbo, Batistusta e Di Natale.



Davanti a lui a quota 8 ci sono mostri sacri del calibro di Baggio, Boniperti, Amadei e Van Basten. A 9 invece c'è il suo predecessore tra i re biancocelesti, Giuseppe Signori, a 10 Inzaghi e poi via via su verso il difficilmente raggiungibile podio che vede Meazza a quota 15, Piola a 16 e Nordahl a 17. Ma da uno capace di fare 179 gol in sei anni in tutte le competizioni, ci si può aspettare di tutto.