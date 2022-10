Al 91' la Lazio cala il poker a Firenze con Ciro Immobile. Ancora assist per Milinkovic-Savic che di tacco manda in porta il 17 biancoceleste: per lui 188 reti in 300 partite in Serie A, eguagliati Del Piero, Signori e Gilardino, al 9° posto della classifica all-time.