Ciro Immobile, bomber della Lazio, ha parlato ai microfoni di Dazn dopo la doppietta contro la Salernitana in Serie A: "Sarà un bel compleanno, sono contento perché sia io sia la squadra ne avevamo bisogno. Oggi era difficile perché loro avevano una motivazione in più, ma devo ringraziare la squadra che mi è stata vicina e tutti hanno avuto una parola di conforto. Sarri dice sempre che noi attaccanti siamo psicopatici perché viviamo di momenti, il gol per noi è come l'ossigeno e quando non arrivano i risultati il dispiacere è doppio".



I 191 GOL - "Oggi ci siamo detti che bisogna affrontare le partite con le medio-piccole così come le grandi, sarà una lotta serrata fino alla fine e vogliamo esserci. 191 reti? Sono numeri importanti che salgono piano piano. Speriamo di raggiungere anche gli obiettivi di squadra oltre che quelli personali".