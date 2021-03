Consegnati questa mattina a Formello, sede della S.S. Lazio, i premi Manlio Scopigno per la stagione 2019-2020. Ad essere premiati dal Presidente dell’ASD Scopigno Cup Fabrizio Formichetti:

– MIGLIOR ALLENATORE DI SERIE A: SIMONE INZAGHI

– MANAGER OF THE YEAR: IGLI TARE

– MIGLIOR GIOCATORE DI SERIE A: CIRO IMMOBILE



Ha ricevuto anche un riconoscimento il Responsabile della comunicazione della S.S. Lazio Stefano De Martino. “Ringrazio la S.S. Lazio ed il Presidente Claudio Lotito che ci ha permesso nonostante il periodo di emergenza Covid, di poter procedere alla premiazione -ha detto Formichetti- rivolgo già da ora a tutti i club e agli amici, l’invito per la ventinovesima edizione dello Scopigno Cup (World Football Tournament Under 17) che si svolgerà dal 31 agosto al 3 settembre 2021”.



A votare i premi che sono stati consegnati, la giuria composta da prestigiose firme del giornalismo sportivo ed ex calciatori tra i quali il Presidente Roberto Beccantini, Xavier Jacobelli (Direttore Tuttosport), Andrea Di Caro (Vice Direttore Gazzetta dello Sport), Ivan Zazzaroni (Direttore Corriere dello Sport e Guerin Sportivo), Pieriuigi Pardo (Giornalista Mediaset), Michele Criscitiello (Direttore Sportitalia), Stefano Agresti (Direttore Calciomercato.com), Marco Lollobrigida (Ra i– Domenica Sportiva), Paolo Condò (Giornalista Sky), Ilario Di Giovambattista (Direttore di Radio Radio), Marco Amelia (ex calciatore e opinionista), Fabrizio Formichetti (Presidente Asd SCOPIGNO CUP), Alfredo Pedulla (Gazzetta dello Sport e Sportitalia), Francesco Vergovich (Radio Radio), Emiliano Grillotti (Direttore Rieti Life), Marco Ferroni (Il Messaggero) e molti altri.