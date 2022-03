Immobile punta ad un altro record. Dopo essere rimasto a secco all'andata, il capitano biancoceleste vuole fare gol alla Roma per raggiungere ancora una volta Piola, in un'altra classifica: quella dei migliori marcatori della Lazio nel derby. Ad oggi ne ha segnati 6, 4 in A e 2 in Coppa Italia. L'ultimo nel 3-0 del 15 gennaio 2021. L'ex centravanti di Robbio invece ne ha siglato uno in più in totale, 6 in campionato e 1 nella coppa nazionale.



Segnando domenica Ciro eguaglierebbe anche un altro grande ex del passarto, questa volta romanista, come Rodolfo Volk, protagonista delle prime sfide degli anni '30, anche lui a quota 7. Un passo avanti per il capitano delle aquile lo avvicinerebbe inoltre alle prime posizioni di questa speciale graduatoria, occupate per ora solo da giallorossi. In testa ai marcatori nelle gare ufficiali stracittadine ci sono infatti Totti e Da Costa a quota 11, poi a 9 Del Vecchio e a 8 Montella.