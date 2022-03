Lazio-Venezia è la sfida che chiude la 29a giornata di Serie A, tra due squadre dagli obiettivi diversi ma con la stessa determinazione di fare punti. Qui sotto, tutti gli episodi dubbi da moviola.



LAZIO-VENEZIA



Arbitro: Manganiello

Guardalinee: Longo e Liberti

Quarto uomo: Meraviglia

Var: Maresca

Avar: Tegoni



55' - Calcione di Cernigoj a Luiz Felipe in area: il centrocampista del Venezia cerca il pallone alto ma alza la gamba e prende sul volto il difensore della Lazio. Manganiello viene richiamato al Var, rivede l'episodio e concede il rigore alla Lazio.



40' - Giusto il giallo a Zaccagni per simulazione: l'attaccante della Lazio cade in area dopo un contatto con Caldara, ma la sensazione è che sia più il giocatore biancoceleste a cercareil difensore che viceversa. Già protagoista di un episodio simile qualche minuto prima quando l'arbitro l'aveva avvertito senza estrarre il cartellino, stavolta lo ammonisce.