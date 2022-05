Brutte notizie per Sarri. Immobile non ce la fa: l'attaccante della Lazio salterà la sfida di lunedì contro la Juventus. Tra ieri e oggi il capitano biancoceleste ha provato la tenuta della caviglia, acciaccata dopo il match contro la Samp. Niente da fare. Il fastidio è ancora forte. Il numero 17 salterà l'ultima trasferta della stagione e proverà a recuperare per il finale casalingo col Verona.