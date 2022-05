La Lazio punta Nicolò Fagioli per rifondare il centrocampo. Con l'addio di Leiva e la partenza probabile di Milinkovic, la linea mediana biancoceleste subirà diversi cambiamenti e sarà ringiovanita. Il classe 2001 della Cremonese, ma di proprietà della Juventus, piace molto a Sarri - come scrive questa mattina il Corriere dello Sport - e con il contratto in scadenza nel 2023 potrebbe rappresentare una buona occasione di mercato.