Immobile punta a tornare disponibile per l'eventuale derby di Coppa Italia. Il centravanti della Lazio oggi si sottoporrà ad alcuni controlli medici, per valutare l'andamento del suo infortunio muscolare. La lesione evidenziata dagli esami svolti dopo Natale (si era fatto male il 22 dicembre nella sfida contro l'Empoli), faceva presagire tempi più lunghi nonostante lo stesso calciatore non avesse mai mostrato particolare preoccupazione. Sarri si augurava di averlo a disposizione almeno per la Supercoppa. La situazione invece potrebbe essere più rosea del previsto.



Ieri sera le sensazioni dell'attaccante biancoceleste erano positive. Vuole essere in campo già la prossima settimana. Magari nella stracittadina contro la Roma, se oggi i giallorossi supereranno la Cremonese agli ottavi di Coppa Italia. Al più ci sarà contro il Lecce il week-end successivo, ma il capitano vuole tornare al più presto ad aiutare la Lazio a risalire la classifica in questa seconda parte di stagione.