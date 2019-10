Primo bonus stagionale, afferrato. Ciro Immobile si è presa sulle spalle la Lazio, due gol e due rigori conquistati che hanno propiziato la super rimonta contro l'Atalanta. Il primo bonus contrattuale Ciro l'ha già raggiunto.



QUOTA 100 LAZIO - Vuole i 100 gol con la Lazio, la quota 100 per lui vuol dire entrare nella storia del club. Nel frattempo, andando in doppia cifra, già 10 gol in campionato, come riporta il Corriere dello Sport ora Immobile può godersi il primo bonus da contratto. E puntare alle 100 reti con la maglia della Lazio