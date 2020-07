Con la tripletta realizzata questa sera contro l'Hellas Verona, il centravanti della Lazio Ciro Immobile è salito a quota 34 gol in campionato e ha consolidato il suo primo posto in vetta alla classifica cannonieri della Serie A. Non solo: con questi tre gol il bomber biancoceleste ha raggiunto Robert Lewandowski in vetta alla classifica per la Scarpa d'Oro.