Le squadre liguri portano bene a Ciro Immobile. L'attaccante di Torre Annunziata ha siglato a Genoa e Samp un totale di 30 gol in 32 partite. 15 a ciascuna delle due, le sue vittime preferite. A questi si aggiungono i 3 gol segnati quest'anno in Lazio - Spezia e quello della stagione scorsa nel match d'andata. Fanno 34 gol in 35 partite contro i club della Liguria. E considerando che mancano ancora quest'anno le sfide di ritorno contro gli spezzini e contro i blucerchiati il bottino potrebbe anche aumentare ancora.