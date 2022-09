Immobile non si ferma mai. Come riporta il Corriere della Sera oggi, è l'unico in A insieme a Nzola ad aver giocato per tutti i 1630 minuti. Per la Lazio è imprescindibile, fa gol, si danna per i compagni e non si risparmia mai. Ma questi straordinari alla lunga pesano. Infatti nelle ultime tre stagioni il suo rendimento sotto rete nei minuti finali dei match è crollato sempre più.



Nel 2019/20 aveva realizzato 10 gol durante i 15 minuti conclusivi delle partite. La metà la stagione successiva e solo 3 l'anno scorso. Un vice in rosa però non c'è. Sarà quindi compito di Sarri trovare il modo di preservare il Bomber per tutta la stagione, senza far perdere troppo potenziale offensivo alla squadra. Pedro e Felipe Anderson hanno già ricoperto all'occorrenza il ruolo da falso 9. Ma per il futuro è sull'adattamento di Cancellieri che il mister vorrebbe puntare, anche se fin qui c'è stato poco spazio per sperimentarlo.