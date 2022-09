Milinkovic e Immobile rialzano la Lazio. I biancocelesti fanno perno sull'asse dei due top player della rosa per riscattarsi dalla debacle in Europa League. Ventiquattresimo assist del serbo per Ciro - che poi sigla la prima doppietta stagionale in A - e i fischi di Herning si tramutano subito in applausi a Cremona.



Come riporta Repubblica stamattina però, voltare pagina non significa dimenticare quanto accaduto contro il Midtjylland. Visto l'umore che si era creato, non era scontato riuscire a rialzare subito la testa in maniera così roboante, ma Sarri ci ha tenuto a specificare un dettaglio importante: "Questa non deve essere solo una reazione, ma l’inizio di un periodo in cui siamo consapevoli che abbiamo fatto certi errori". Il tecnico ha poi specificato il significato della parola germe, usata nel post partita in Danimarca: "È la mancanza di motivazione e se si ripropone vuol dire che qualcosa c’è. Si può ricercare nello staff, nello spogliatoio, nell’ambiente o nel gruppo. La motivazione che manca l’ho chiamata germe". Se è stato debellato o meno lo si scoprirà più avanti.