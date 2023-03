In casaè scattata di nuovo l'allarme per. Il centravanti è uscito dal Maradona, dopo il successo sulcon dolore alla caviglia e un affaticamento al flessore. Ieri ha saltato la seduta di ripresa e anche oggi non ci sarà.I primi accertamenti svolti hanno evidenziato un risentimento muscolare, l'ennesimo di questa tormentata stagione del bomber biancoceleste. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni per capire se potrà recuperare per i prossimi impegni.Decisivi saranno gli ulteriori esami a cui si sottoporrà tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima.