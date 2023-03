Non ci sarà Ciro Immobile domani contro l'AZ Alkmaar. Il centravanti della Lazio sarà tenuto a riposo per la gara d'andata degli ottavi di finale di Conference League, a scopo precauzionale. Ha accusato un leggero affaticamento al flessore e un dolore alla caviglia dopo la sfida contro il Napoli e ieri, alla ripresa degli allenamenti a Formello, non è sceso in campo con i compagni. Sarri punta così a preservare il so bomber per i prossimi impegni in campionato. A suo posto pronto Felipe Anderson.



Il brasiliano tornerà come falso 9 a guidare l'attacco biancoceleste. Sarà la sua 84esima presenza consecutiva da quando è tornato a Roma. Andrà a caccia di un gol che gli manca dal 4-0 contro il Milan. Al suo fianco giocheranno Pedro e Zaccagni.