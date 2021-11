Altra partita, altri primati da raggiungere e altri gol. Immobile non vuole più fermarsi. Ogni volta che scende in campo con la Lazio scrive altre pagine di storia. Come riporta Il Corriere dello Sport col timbro di ieri contro la Salernitana il bomber biancoceleste è andato in doppia cifra in Serie A per la sesta stagione di fila, nessuno come lui nella storia del club capitolino. In più, i numeri del capitano laziale riecheggiano anche in Europa. Meglio di lui al momento nei top 5 campionati c'è solo il probabile Pallone d'Oro Robert Lewandowski con 13 centri. Immobile è a quota 10 insieme a Salah e Benzema. Un club niente male.