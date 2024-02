Lazio, Immobile vuole convincere Spalletti: trascinare la Lazio per riprendersi la Nazionale

Ciro Immobile vuole andare a Euro 2024. L'attaccante della Lazio, scrive questa mattina il Messaggero, si sta impegnando al massimo per tornare a brillare al più presto e convincere Spalletti a puntare ancora su di lui. Il ct della Nazionale appena subentrato a Mancini lo aveva nominato capitano, ma è stata una sola di fatto la presenza in campo del centravanti di Torre Annunziata con la fascia al braccio. Tra infortuni e scelte tecniche dettate dal rendimento, Immobile manca in campo con la maglia azzurra dal 9 settembre scorso, nella gara in trasferta contro la Macedonia nel girone di qualificazione all'europeo. Partita finita 1-1, nella quale peraltro l'attaccante record-man biancoceleste segnò con un colpo di testa il gol del momentaneo vantaggio dell'Italia.



Per riuscire a strappare la convocazione per il torneo continentale - che si giocherà in Germania in estate e nel quale l'Italia cercherà di difendere il titolo di Campione conquistato nella scorsa edizione - Immobile deve però prima tornare a splendere con la Lazio. Nell'ultimo mese e mezzo, rientrato dall'ennesimo infortunio avuto prima di Natale, si sta lentamente riconquistando la scena: tre gol e un assist nelle cinque partite giocate a febbraio tra campionato e Champions. E ora non intende fermarsi. Sta spingendo al massimo in allenamento per tornare in piena forma, in particolare per trascinare i suoi compagni nell'impresa in Europa contro il Bayern. Dopo aver deciso l'andata all'Olimpico vuole provare a replicare anche al ritorno, regalando un risultato storico alla Lazio. Dovrà essere un crescendo costante da qui a fine anno per far capire a Spalletti che può ancora dare tanto anche in Nazionale. Infondo, con 17 reti, è ancora lui il miglior marcatore azzurro tra quelli ancora in attività.