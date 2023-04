Il dolore alla costola è sopportabile: Ciro Immobile vuole giocare contro il Torino. Il capitano della Lazio ha sorpreso tutti negli ultimi due giorni tornando ad allenarsi in gruppo in largo anticipo rispetto alle previsioni post incidente stradale di domenica scorsa. Ha una fasciatura al braccio e alla mano, "ma mica faccio il portiere" dice a Repubblica. Oggi pomeriggio sarà certamente convocato. Dipendesse da lui scenderebbe in campo dal 1' davanti ai 50000 spettatori previsti alle 18:00 all'Olimpico. Probabilmente Sarri lo terrà invece a riposo in panchina, ma con la consapevolezza che non sarà lì solo a fare numero e a dare supporto ai compagni, come successo al derby. Se servirà e se il tecnico toscano lo riterrà opportuno, Ciro potrà anche giocare.