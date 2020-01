La Lazio è in ansia per le condizioni di Joaquin Correa. L'argentino ha sentito un indolenzimento, solo gli esami strumentali chiariranno se si tratta solo di un crampo o meno. Il Tucu ha abbandonato l'Olimpico zoppicando vistosamente e si teme una lesione muscolare. In questo caso sarebbe costretto a fermarsi per almeno due settimane.