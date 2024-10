Lazio in ansia per Guendouzi: le ultime verso la Juventus

Getty Images

Meno tre. Conto alla rovescia in casa, uno scontro diretto fra due squadre a pari punti al terzo posto in classifica dietro a Napoli e Inter.- L'allenatore biancoceleste Marco Baroni è alle prese col dubbio Matteonella partita vinta 2-1 dalla sua Francia in Belgio lunedì sera in Nations League. Il ct Didier Deschamps lo ha sostituito al 73' con Eduardo Camavinga del Real Madrid.- Guendouzi verrà sottoposto agli accertamenti strumentali del caso per verificare le sue condizioni.. Indisponibile anche il terzino destro Manuel Lazzari, rimpiazzato dal montenegrino Adam Marusic.