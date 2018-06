Berisha sta per arrivare a Roma. L'oramai ex centrocampista del Salisburgo è già stato salutato dall'allenatore Rose ("impossibile trattenerlo"), nelle prossime ore dovrebbe sbarcare nella capitale. a Lazio è pronta ad accogliere il secondo Berisha della sua storia. Come riporta il Corriere dello Sport, al massimo domani Berisha arriverà a Roma.



MERCATO LAZIO - Berisha firmerà un contratto che lo legherà alla Lazio per i prossimi cinque anni a 1,5 milioni di euro (bonus compresi). La Lazio lo segue da tempo, nel match di Europa League è rimasta stregata dalle qualità del centrocampista. Al Salisburgo andranno circa 7,5 milioni di euro. La Samp aveva messo le mani sul giocatore, l'arrivo di Sabatini ha fatto saltare tutto, sono cambiati i piani di mercato in casa doriana. E la Lazio ne ha approfittato.