Dall'Ecuador arriva il sussurro di calciomercato: potrebbe arrivare a breve in casa Lazio un'offerta per Felipe Caicedo. Il suo destino è in bilico: Inzaghi lo ritiene affidabile e brillante quando chiamato in causa e vorrebbe tenerlo, lui avrebbe intenzione di giocare titolare altrove. E potrebbe arrivare a breve l'offerta giusta.



MERCATO LAZIO - Come riporta il portale futbolecuador.com, dopo il "no" al Boca Juniors, sull'ex Espanyol ci sarebbe il Paok Salonicco. Il club greco deve rinforzare l'attacco e avrebbe scelto Felipe Caicedo per assicurarsi gol e peso in avanti. La Lazio valuterà per lui solo offerte superiori a 7 milioni di euro.