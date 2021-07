Si preannunciano nuovi arrivi in casa Lazio nei prossimi giorni nel ritiro di Auronzo di Cadore. Non si tratterà però di nuovi acquisti, ma di alcuni ex Salernitana che al momento si stanno allenando a Formello in cerca di sistemazione. Come riporta Il Messaggero sono in arrivo Kiyine, André Anderson, Cicerelli e Maistro. "Sono calciatori che possono giocare in A, ne ho già parlato con Sarri", questa la dichiarazione del patron biancoceleste al quotidiano. Gli ex Salernitana sostituiranno i giovani della Primavera, ovvero Shehu, Bertini, Troise (già andato via) e anche il portiere Alia.