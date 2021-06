La Lazio e i suoi tifossi attendono in maniera spasmodica la firma di Maurizio Sarri. Il tecnico si è chiuso in un ultimo momento di riflessione prima di dare la risposta definitiva al club biancoceleste. Secondo Il Corriere dello Sport, quest'ultimo avrebbe individuato un piano B e tra i due portoghesi Vitor Pereira e Villas Boas prende piede l'opzione Liverani, ex calciatore proprio della Lazio.