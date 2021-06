In attesa dell'annuncio di Sarri che potrebbe arrivare anche in giornata, la Lazio ora potrà cominciare a costruire la squadra per il Comandante (questo il soprannome dell'allenatore). Come riporta La Repubblica il tecnico ha chiesto quattro acquisti alla società. Si tratterebbe di due terzini, un centrocampista rubapalloni e un esterno.



IN USCITA - Quattro nuovi acquisti al netto di almeno un paio di cessioni importanti. Si tratta di Strakosha e Correa. Il portiere albanese, già chiuso in questa stagione da Reina, rischia un altro anno in panchina considerando la grande affinità tra il 38enne spagnolo e Sarri fin dai tempi di Napoli. Tra le cessioni illustri per fare cassa l’estremo difensore albanese è il primo della lista. L’altro è Correa. Il Tucu potrebbe ritrovarsi leggermente fuori ruolo col Comandante. A quest’ultimo l’argentino non dispiace, ma se dovessero arrivare almeno 30 milioni di offerta per lui a quel punto la Lazio ci penserebbe.