In attesa di eventuali decisioni da parte della Lazio in merito ai tanti calciatori risultati positivi dopo i tamponi dell'Uefa lunedì, sono uscite le designazioni arbitrali della 6a giornata di Serie A. La sfida contro il Torino sarà diretta da Daniele Chiffi della sezione di Padova. Gli assistenti saranno Tegoni e Pagliardini, il quarto uomo Prontera, il Var Massa e l'avar Alassio. Il bilancio della Lazio col fischietto veneto è positivo visto che in quattro occasioni per i biancocelesti sono arrivate 3 vittorie e 1 sconfitta. L'ultimo match risale alla scorsa stagione: Lazio-Sampdoria conclusosi 5-1.