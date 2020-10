, imbottiti di Primavera. Ho amato questa Lazio almeno quanto odio questo nostro momento storico, costretti a fare la conta dei positivi perfino nel nostro sport.Il calcio non conta molto, di fronte alle emergenze a cui assistiamo,ma è un altro segnale della sconvolgente alterità che stiamo vivendo. Che ci sta cambiando la testa, i comportamenti. Questo virus colpisce duro anche nel calcio, i positivi ci sono, nonostante. Muta, di fronte alla decimazione di una rosa. Alla trasferta più pazza.Ritengono che zoppicare, fare fronte ad emergenze assolute (è già capitato a Genoa e Lazio, e siamo solo a fine ottobre) sia l'unico modo per provare a salvare la baracca. Anche io lo credo, ma è doloroso da vedere. Dà rimpianto: una Lazio a pieno organico poteva ripetersi, tritare questo Brugge frizzante ma di caratura inferiore.Pochi, ma fedelissimi. Inzaghi dirige una specie di reparto scelto di giocatori che applicano a menadito i suoi insegnamenti.Poco conta: intorno a Reina la Lazio è ordinata, compatta, attenta. Poche smancerie, l'ordine di scuderia è chiaroSull'altro versante di questo sport: non la prestazione mastodontica contro il Borussia,Tutto sembra presagire questo immenso sforzo sovrumano, perfino il gol di Correa.. Una squadra fedele a quello che vuole il mister, fino all'ultima stilla di energia, fino all'ultimo cambio. In fondo, è una Lazio che suscita qualcosa nel profondo: un bel po' di amore, per dire., con mezzo piede già qualificato, ad una partita dalla fine del girone di andata. Ma chi di voi è laziale lo sa:Il nostro stile, per intenderci, è- ma non disdegna giocate fini -Questo ragazzo di 35 anni che ha fatto il suo esordio in Champions League contro il Borussia inizia in mediana davanti alla difesa - come fece con l'Italia, in altra emergenza, altra era - termina da difensore centrale salvando di qua e di là. Correa ha terminato da esterno così come Pereira, Czyz il Primavera provava a sacrificarsi, Acerbi era ovunque. In generale, la Lazio in campo sembrava stare benissimo nonostante certi sguardi stralunati:Mi verrebbe da dire che ha tirato fuori l'anima questa Lazio. Il nostro stile, per intenderci, è vedere facce stravolte che tirano fuori la fede:. Uniti. Fedeli. Pochi, ma tenaci, coriacei. Un piccolo capolavoro di trincea: peccato che una doppia leggerezza di Patric abbia rovinato tutto ma attenzioneNon gettategli la croce addosso: questa notte in Belgio è da ricordare per altro. Alla fine, in fondo, è un messaggio: la Lazio col Dortmund si può ammirare ed è stata sorprendente.Ma questa squadra così è un atto di fede, e chiama solo amore. Ho amato questa Lazio, me ne sono innamorato, ancora di più rispetto a quella contro il Dortmund. Proprio per come ha affrontato tutto questo casino: fedele, unita. Forse questo calcio non è il migliore possibile, questa Lazio nemmeno, ma per questa squadra vale la pena. Tutto quello che volete, ma vale la pena.