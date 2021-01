La Lazio è tornata in campo a Formello. Questo pomeriggio intorno alle ore 15:00 i biancocelesti hanno effettuato la prima seduta col gruppo completo della settimana che porterà al derby previsto per venerdì alle ore 20:45 allo stadio Olimpico. Come prevedibile, ancora niente tattica. Per quest’ultima bisognerà attendere domani, antivigilia della stracittadina. Nel frattempo Inzaghi ha caricato i suoi calciatori con un discorso a centrocampo prima di dare il via all’allenamento odierno.



SEDUTA POMERIDIANA – La seduta di oggi è iniziata con la forza con gli elastici e gli esercizi stabilizzatori. Si è passati poi al possesso palla e infine alle azioni con cross e tiri in porta. Allenamento a metà per i titolari contro il Parma. In molti sono stati gestiti e sono rientrati anzitempo negli spogliatoi. Gli unici a rimanere per gli allunghi sui 50 metri sono stati Radu e Leiva. Altra seduta in gruppo per Lulic, la quarta di fila.



ASSENTI – Non si sono visti invece Strakosha (ufficialmente stirato, ma al momento deluso per lo scarso utilizzo), Cataldi (potrebbe aver riscontrato uno stiramento, oggi era in clinica), Fares e Correa. Il Tucu sembrava sulla via del rientro, invece oggi non si è allenato con i compagni. L’argentino potrebbe comunque strappare una convocazione per il derby. Più difficile che ci riesca Fares.