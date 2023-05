Ospite d'eccezione questa mattina a Formello. Prima dell'allenamento della squadra, nel centro tecnico della Lazio ha fatto visita la signora Fiorella Ingrao, un'anziana tifosa biancoceleste di 97 anni. Tutto è nato la settimana scorsa, durante la trasmissione "La Vita in Diretta", mentre si raccontava la storia di una incredibile rimpatriata tra ex compagne di liceo, ormai quasi centenarie. La signora Fiorella, nel corso della chiacchierata con i conduttori del programma, aveva espresso il desiderio di poter stringere la mano a Ciro Immobile.



Detto, fatto. Il presidente Lotito - si apprende da una nota ufficiale pubblicata sul sito del club - si è attivato per realizzare il sogno della signora, che nel corso della visita, accompagnata dai suoi familiari, ha avuto anche modo di incontrare da vicino diversi altri calciatori biancocelesti oltre al suo idolo, Immobile. Lo stesso capitano laziale era visibilmente emozionato e le ha consegnato, a nome di tutto spogliatoio e della società, una maglia speciale con il nome “Fiorella” e il numero 97.