Mancano due sfide per chiudere il precampionato della Lazio. Come riporta Il Corriere dello Sport si tratterà di due amichevoli del cuore. Sabato alle 18:00 infatti ci sarà la sfida contro l'ex capitano Alessandro Nesta e il suo Frosinone. Sabato prossimo, invece, allo stadio Olimpico arriverà il Benevento di Pippo, per una sfida tutti in famiglia Inzaghi.