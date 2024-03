Lazio, in programma un vertice di mercato con Tudor. Intanto Fabiani studia due nomi del Monza

Aprile sarà un mese fondamentale per laIn base ai risultati, in campionato e in Coppa Italia, i biancocelesti capiranno quali saranno gli obiettivi cui poter ambire a fine stagione e, sulla base di quelli, quali programmi di mercato potranno essere fatti. Come scrive Il Messaggero questa mattina, a tal proposito è previsto per i primi di maggioper definire le strategie da seguire.Il progetto tecnico dell'allenatore croato prevede un passaggio stabile al 3-4-2-1, anche se con la possibilità di modificare l'assetto in corso d'opera. La Lazio attuale però era stata costruita per il 4-3-3 sarriano: al netto degli addi possibili a fine stagione (soprattutto tra i big),più o meno in tutti i reparti. Proprio per questo il ds Fabiani è già all'opera per studiare diversi profili. Due nomi di particolare interesse per i biancoceleste, sottolinea stamattina sempre il quotidiano romano, si trovano al: uno èdi proprietà però dell'Inter, mentre l'altro è, già seguito l'estate scorsa. Due piste che potrebbero scaldarsi sia in base a quale sarà il piazzamento finale della squadra, sia in caso di introiti importanti dal mercato per le possibili cessioni di uno (o più) dei top player.