Lazio, nuovo nome per la trequarti: possibile sostituto di Zaccagni e Felipe Anderson

Nome nuovo in orbitaper il mercato estivo. Come scrive oggi Repubblica, i biancocelesti pensano a Valentincome possibile rinforzo per il prossimo anno.vogliono infatti ringiovanire la rosa e l'arrivo dista facendo mutare i piani tecnici, orientando le attenzioni su profili più adeguati per il 3-4-2-1 del tecnico croato rispetto al 4-3-3 per il quale era stata costruita la rosa attuale. E il talentuoso trequartista classe 2005, di proprietà dell'Inter, ma quest'anno in prestito al Monza, potrebbe essere il profilo ideale su cui puntare.

La concorrenza per Gudmundsson infatti è diventata ormai troppo folta e il prezzo è schizzato ben oltre i 25 milioni di euro. La società biancoceleste sta quindi ripiegando su altre alternative, in attesa comunque di far. Il primo è in scadenza a giugno, il secondo tra un anno, ma per entrambi la Lazio vuole provare fino all'ultimo a trovare un accordo per il rinnovo, anche se su tutti e due i profili c'è il pressing della Juventus. In caso di addio di almeno uno dei due la candidatura di Carboni potrebbe allora diventare molto concreta come obiettivo di mercato.