Il denaro della Lazio è una manna.

È questa la clamorosa notizia che nella giornata di ieri è stata sparata in prima pagina da Ataque, supplemento settimanale del Jornal de Noticias, il quotidiano di. Il titolo principale dell'edizione informa che,, lo, oltre a quelli già incassati per il prestito biennale () e da incassare per il riscatto cheCome riferisce l'articolo di Ataque,Indipendentemente dal minutaggio. E poiché i minuti giocati nelle tre partite dal(i tempi di recupero non vengono computati),. In assenza di smentita dalla società capitanata da Claudio, dobbiamo prendere per buona la notizia. Tanto più che la stampa portoghese, su temi di questo genere, è sempre molto ben informata.La novità riportata ieri dal quotidiano portoghese non fa che rimpolpare l'aneddotica legata a un affare sui cui risvolti, in beata solitudine, ha tenuto informati i propri lettori sin dalle prime fasi., concluso sul finire della campagna trasferimenti QUI )., il super-agente portoghese alla cui sfera d'influenza lo Sporting Braga è uno dei club più allineati.. Con l'inizio di questa stagione l'andazzo pareva confermarsi. Poi invece l'avvio dell'annoha cambiato in parte le cose. Poiché per un verso risulta ancora non pervenuto, che lo scorso ottobre ha compiutoe dunque comincia a avere un'età rilevante. Per un altro verso, invece, si è avuto l'esordio del diciottenne, che dei due viene indicato come. Rispetto a ciò, la notizia offerta da Ataque rimette le cose nella loro dimensione. E mantiene i costi dell'intera operazione su livelli fin qui esorbitanti. Tocca ribadire:, e il mai impiegato, a cui si aggiungono i 2,5 milioni di euro in bonus di cui ha dato informazione Ataque.. E va ricordato che da qui a fine stagione, come è scritto nel comunicato ufficiale inviato dallo Sporting Braga all'autorità di borsa portoghese il 1° settembre 2017,Magari un giorno il rendimento dei due, o di uno solo fra loro, dimostrerà di valere la spesa.@pippoevai