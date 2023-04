L'incidente capitato all'attaccante dellaCiroha causato un brutto infortunio al bomber e molte preoccupazioni alla Lazio e ai suoi tifosi, che temono per le condizioni del numero 17. Ma adesso, dopo il messaggio del presidente Lotito che invita Immobile a dare la priorità alla sua salute e a quella della sua famiglia, arriva anche la storia dell'avvocato della punta,, che tramite i propri canali social diffonde quanto segue:“Specifico, innanzitutto, che fortunatamenteLo stesso macchinista, appena successo l’incidente, è sceso parlando con i presenti e solo successivamente ha avuto un leggero male con prognosi di pochi giorni.. Allo stato attuale nessuna contestazione è stata notificata al mio assistito, segno che non ci sono responsabilità accertate immediatamente, ma il contrario. Le autorità intervenute stanno facendo accertamenti. La fiducia nel loro operato è piena così come la disponibilità a favorirle"."Quanto alla notizia di un esposto per il reato di interruzione di pubblico servizio da parte di Codacons, sono certo si tratti di una contestazione “forzata” dal momento che tale reato necessita dell’elemento soggettivo del “dolo generico”, ossia, la consapevolezza e l’intenzione di interrompere il pubblico servizio. Nel caso concreto, pertanto, mancherebbe sia l’intenzione sia la colpa grave accertata. Per di più, anche se una colpa fosse stata contestata, non basterebbe per configurare automaticamente il dolo nel caso concreto.”.