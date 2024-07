Lazio, incontro Lotito-Gualtieri per lo stadio Flaminio. Ecco quando sarà presentato il progetto definitivo

Incontro positivo traper parlare dello stadio. Il presidente dellae il sindaco di Roma al termine di due ore di colloquio in Campidoglio hanno dichiarato entrambi la propria soddisfazione per il confronto nel merito del progetto che la società biancoceleste ha intenzione di presentare, per la riqualificazione dell'impianto nell'omonimo quartiere capitolino. "L’amministrazione comunale penso abbia capito la serietà e la meticolosità con cui abbiamo affrontato il problema - ha affermato Lotito - cercando di salvaguardare gli aspetti normativi e il patrimonio architettonico dello stadio Flaminio.Ora dobbiamo coniugare la salvaguardia dell’aspetto architettonico con la fruibilità dell'impianto".

Per la Lazio sono necessarie l'e la copertura delle tribune, oltre che un ripensamento delle aree di parcheggio esterne. Musei e altre strutture allegate allo stadio sono dettagli per Lotito, che ha spiegato: "Noi stiamo facendo un progetto per lo stadio Flaminio che salvaguardi quattro principi: il primo, proteggere l’architettura dei Nervi; il secondo, la fruibilità per una capienza che sia compatibile con le norme sportive; il terzo, che sia un centro di aggregazione per l’intera città come punto di riferimento; il quarto, che tenga conto di quello che è l’ambiente". Riguardoperò il patron biancoceleste non si è sbilanciato: "Per evitare incidenti di percorso, io ho evitato di fare qualsiasi considerazione e di fare qualsiasi cosa che non possa essere considerata definitiva. Nel momento in cui presenterò il progetto di pre-fattibilità, significa che esso sarà già stato recepito a grandi linee dagli organi proposti. E quindi non può essere bocciato. C’è fiducia anche da parte dell’amministrazione per la presentazione di un progetto di pre-fattibilità, che rappresenti gli interessi della collettività. Con il sindaco ci siamo daticome scadenza per selezionare meglio gli aspetti tecnici".

Il sindaco Gualtieri, ai microfoni dei cronisti presenti fuori dalla sede del Comune di Roma, ha confermato che l'incontro è andato bene. "Siamo contenti che la Lazio abbia espresso la volontà di intervenire per riqualificare lo stadio Flaminio - dice il Primo Cittadino della Capitale - Siamo ovviamente in una fase iniziale, dovrà poi essere presentato lo studio di fattibilità, ma questo primo incontro è stato sicuramente positivo e costruttivo.". In ogni caso Gualtieri ha confermato anche ciò che già trapelava dalle parole di Lotito; cioè che, di fatto, un progetto concreto la Lazio non l'ha ancora presentato: "Per adesso non possiamo che essere in una fase ancora di informalità". Servirà dunque attendere fin dopo l'estate per vedere i prossimi passi.