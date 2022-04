È stata una seduta fiume l'incontro andato in scena oggi tra. Dal tardo pomeriggio all'ora di cena e anche oltre, per trovare un punto d'incontro su cui impostare il futuro insieme.- Il presidente dellaera arrivato a Formello già intorno alle 16:00, mentre la squadra si stava ancora allenando (la seduta si è conclusa alle 17:00 circa, ndr). Come previsto però, si è visto con il tecnico solo qualche ora più tardi.. I due sono stati raggiunti successivamente anche dal ds. Tanti gli argomenti toccati, al punto che i colloqui sono andati avanti fin oltre l'ora di cena. I tre infatti hanno anche mangiato insieme e continuato le conversazioni a tavola.- Il mister ha posto le sue condizioni., per non ritrovarsi più nella stessa situazione di gennaio., per concretizzare quel progetto che l'estate scorsa lo aveva convinto ad accettare la panchina delle aquile.. La cessione di un big è una possibilità messa in conto. Ma, sulla strada che si è iniziato a tracciare quest'anno. Niente firme ancora, ma almeno un segnale su quali siano gli intenti per ora è arrivato: avanti con il Comandante.