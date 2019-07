La Lazio ha scelto il suo post-Milinkovic Savic. Sul serbo i riflettori del mercato sono sempre accesi, resta vivo l'interesse di molte big in Europa e in Italia. La Lazio si prepara all'eventuale partenza, avrebbe già individuato il sostituto.



MERCATO LAZIO - Per il ds biancoceleste Igli Tare Dominik Szoboszlai sembra il candidato ideale per un futuro senza Milinkovic. Come riporta l’edizione odierna de Il Tempo, il giocatore è un classe 2000, giovane talento del calcio ungherese ed attualmente in forza al Salisburgo. Szoboszlai avrebbe già visitato Formello, il centro sportivo biancoceleste. E la Lazio avrebbe in mano la possibile pedina di scambio: quel Valon Berisha che è rimasto legatissimo a Salisburgo, e a Roma non ha fatto molto bene.