Lazio, infortunio Gila: sospetta lesione, quando torna in campo

Larischia di perdereper il finale di stagione. Il difensore è stato sostituito all'intervallo della sfida con la Juventus, semifinale di ritorno di Coppa Italia, per un problema muscolare e arrivano novità sulle sue condizioni.I biancocelesti fanno la conta dei feriti dopo l'eliminazione in coppa: tra, senza dimenticare, il problema apparentemente più serio può essere quello dello spagnolo.Gila, intoccabile di Tudor, era titolare martedì sera assieme a, ma dopo 45 minuti è stato costretto ad alzare bandiera bianca, lasciando il posto al connazionale

Il motivo? Un problema fisico che può tenere il giocatore lontano dai campi di gioco per un po' di tempo.- Al termine della partita con la Juventus, il medico sociale della Lazio Fabio Rodia ha spiegato: "Gila ha avuto un indurimento all'adduttore e per motivi precauzionali lo abbiamo fermato".- Secondo il sito Lalaziosiamonoi.it, tuttavia, Gila avrebbe riportato una: il dubbio sarà risolto dagli esami di rito a cui si sottoporrà nelle prossime ore.- Se il sospetto verrà confermato, Gila dovrà restare fermo per un periodo di tempo importante, specialmente considerando che la stagione è ormai arrivata alle battute finali:. In questo caso, il suo rientro in campo potrebbe avvenire soltanto intorno alla metà del mese di maggio.

- Se sarà confermata la lesione muscolare, queste sono le partite che dovrebbe saltare Gila:Lazio-Verona (Serie A, 27 aprile)Monza-Lazio (Serie A, 4 maggio)Lazio-Empoli (Serie A, 10, 11, 12 o 13 maggio)Inter-Lazio (Serie A, 17, 18, 19 o 20 maggio)