Dalle ore 15:30 di oggi pomeriggio la Lazio ha iniziato la sua preparazione alla sfida contro la Sampdoria. La seduta odierna biancoceleste è iniziata nelle palestre di Formello, per poi passare sul secondo campo. E' stato un allenamento prettamente tecnico con circuiti e possesso palla. I titolari contro l'Inter hanno concluso la seduta con degli allunghi sui 50 metri, mentre per gli altri ci sono state ulteriori esercitazioni tecniche.



CAPITOLO ASSENTI - Ancora una volta assente Luiz Felipe. Il centrale brasiliano continua la fase di riabilitazione in Germania. Aumentano le speranze di recuperarlo tra la fine di marzo e l'inizio di aprile. Gestiti Milinkovic, Leiva e Akpa Akpro. Assente anche Radu. Il difensore romeno non è al meglio con l'adduttore. Inzaghi difficilmente lo rischierà sabato contro la Sampdoria. Infine, non si sono visti capitan Lulic, Strakosha e Armini.