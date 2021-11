Primo allenamento settimanale terminato per la Lazio. I biancocelesti si sono rivisti oggi pomeriggio a Formello per iniziare a preparare la sfida col Marsiglia già cominciata extra campo con l’inspiegabile decisione del ministro degli Interni francese, Gerald Darmanin. In tutto ciò mister Sarri ha cercato di isolare i suoi calciatori dalle polemiche esterne visto che la sfida del Velodrome sarà determinante per le sorti del gruppo E di Europa League.



NON SI VEDE IMMOBILE - Intanto oggi pomeriggio c’è stata subito una novità apparentemente negativa per Sarri. Non si è allenato Immobile. Al momento sono da valutare le sue condizioni, ma dovrebbe trattarsi di semplice indisposizione. L’altro assente ovviamente era Zaccagni. Per l’ex Hellas prosegue molto bene il percorso di recupero dalla distorsione al ginocchio destro e non sono da sottovalutare sorprese per la fine di questa settimana.



PROVE ANTI OM - Per tutti gli altri largo alle prime prove tattiche anti OM. Contro i francesi con ogni probabilità tornerà Strakosha tra i pali. Lazzari si gioca una maglia con Hysaj partendo leggermente favorito. Qualche chance anche per Basic a centrocampo, da capire ancora se al posto di Luis Alberto o Milinkovic (quest’ultimo sempre titolare nelle ultime sei gare). Infine in attacco la speranza è che domani si riesca ad allenare Immobile. In caso contrario in pole c’è Muriqi, ma attenzione anche alla carta Pedro come falso nueve. Appuntamento per domattina per la rifinitura con i 15 minuti aperti ai media. Sarri parlerà in conferenza al Velodrome alle ore 18:00 circa.