Un altro nome si aggiunge alla lista mercato della Lazio per il ruolo di terzino sinistro. Si tratta di ​Reinildo Mandava, classe '94 del Lille, originario del Mozambico. La Repubblica parla oggi di conferme sulle voci di un interessamento dei biancocelesti, anche se su di lui c'è da diverse settimane il Napoli, che ha già avviato i primi contatti per avviare una trattativa.



A Sarri il suo profilo piace. Il contratto del calciatore col club francese è in scadenza a giugno e Lotito vorrebbe provare ad inserirsi tra le parti per soffiare il colpo a De Laurentiis. La strada è complicata da seguire, ma un tentativo verrà fatto.