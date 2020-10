In attesa di conoscere le decisioni ufficiali su Juventus-Napoli delle 20.45, per la domenica della terza giornata disi disputano altre cinque partite, fra cui spiccano laI nerazzurri vanno a caccia del terzo successo consecutivo per restare in testa alla classifica prima della sosta, mente la formazione di Simone Inzaghi vuole l'immediato riscatto dopo la pesante sconfitta casalinga con l'Atalanta in settimana. Per quanto concerne le scelte di formazione,e il neo-acquisto Fares che ha qualche speranza di insidiare la titolarità di Marusic a sinistra. Correa o Caicedo al lato di immobile.Stadio Olimpico, ore 15: Strakosha; Patric, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Marusic; Correa, Immobile. All. Inzaghi: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Gagliardini, Vidal, Perisic; Lautaro, Lukaku. All. ConteArbitro: GuidaDove vederla in tv: Dazn e Dazn 1 (canale 209 Sky), reduce dalla faticosissima qualificazione all'Europa League dopo il successo ai rigori sul Rio Ave., da centrocampo in su., accompagnato da Saelemaekers, Brahim Diaz e Leao.Niente da perdere invece per il neopromosso Spezia che, dopo il primo storico successo in Serie A sul campo dell'Udinese, proverà a stupire ancora affidandosi al capocannoniere Galabinov.San Siro, ore 18: Donnarumma; Calabria, Kjaer, Gabbia, Theo Hernandez; Krunic, Tonali; Saelemaekers, Diaz, Leao; Colombo. All. Pioli: Rafael; Sala, Chabot, Erlic, Ramos; Maggiore, Ricci, Bartolomei; Verde, Galabinov, Gyasi. All. ItalianoArbitro: SerraDove vederla in tv: Sky canale 202