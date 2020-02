Lazio-Inter è il posticipo domenicale della 24esima giornata di campionato e come sempre Calciomercato.com vi offre la moviola LIVE della gara.



LA DESIGNAZIONE

Arbitro: Rocchi di Firenze

Assistenti: Alassio-Costanzo

IV uomo: Pasqua

Var: Mazzoleni

Avar: Vivenzi



17' - Milinkovic Savic a contrasto con Barella lo calpesta in caduta. Il centrocampista dell'Inter rimane a terra con Rocchi che non giudica l'azione fallosa. Il var non interviene.

20' - Proteste Lazio per un fallo di Brozovic su Jony. I biancocelesti volevano il cartellino giallo per il croato, ma l'azione parte con un mani non fischiato dello stesso Jony a contrasto con Young.

22' - Proteste Lazio per un mani di Candreva non sanzionato, anche qui stesso metro dell'episodio di Jony.