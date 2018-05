Il momento della verità è arrivato: dopo le gare di ieri e del pomeriggio, termina questa sera la 38esima e ultima giornata del campionato di Serie A, con il posticipo dello Stadio Olimpico di Roma tra la Lazio di Simone Inzaghi e l'Inter di Luciano Spalletti, in programma alle 20.45. Si tratta di un vero e proprio spareggio Champions League: i biancocelesti sono infatti al quarto posto, l'ultimo valido per la qualificazione diretta alla massima competizione europea, a quota 72 punti, mentre i nerazzurri inseguono a quota 69, distanziati di tre lunghezze. Solamente con la vittoria l'Inter può superare la Lazio e raggiungere la qualificazione: a parità di classifica infatti conterebbero gli scontri diretti, che sarebbero favorevoli a Spalletti e ai suoi in caso di vittoria all'Olimpico. Con tutti gli altri risultati, sarebbero i capitolini ad approdare in Champions. I biancocelesti in campionato non perdono da dieci giornate (era il 3 marzo, dopo sono arrivate 5 vittorie e 5 pareggi), mentre l'Inter è reduce da due ko nelle ultime tre partite. Sfida nella sfida, quella tra i due capocannonieri della Serie A: da una parte il rientrante Ciro Immobile, che ha saltato le ultime due partite di campionato ed è a quota 29 gol in campionato, dall'altro Mauro Icardi, fermo a 28 gol.



STATISTICHE E PRECEDENTI - Sfida numero 150 in Serie A tra Lazio e Inter: il bilancio vede in vantaggio i nerazzurri con 61 successi a 35, mentre 53 sono stati i pareggi. L’Inter ha vinto quattro delle ultime otto partite di Serie A contro la Lazio: due pareggi e due vittorie biancocelesti completano il parziale. Queste due squadre non pareggiano all’Olimpico in Serie A dal marzo 2008: cinque vittorie biancocelesti e quattro nerazzurre da allora. Lazio e Inter si sono incontrate solo tre volte nella storia della Serie A all’ultima giornata in casa dei biancocelesti: tre vittorie per la Lazio, nel 2012 (campionato a 20 squadre), nel 2002 (campionato a 18 squadre) e nel 1935 (a 16 squadre). La Lazio non perde in campionato dal 3 marzo contro la Juventus: 10 partite di imbattibilità (5V, 5N), la più lunga striscia di imbattibilità attualmente aperta nel campionato in corso. L’Inter ha invece perso tre volte nelle ultime sette giornate (3V, 1N), tante sconfitte quante in tutte le precedenti 30 giornate di questo campionato. Sfida tra le due squadre che hanno segnato più gol di testa in questo campionato (14 ciascuna) e anche tra quelle che hanno siglato più reti con cross dalle fase (18 l’Inter, 16 la Lazio). La Lazio è la formazione che ha segnato più gol da palla inattiva in questo campionato (27), ma l’Inter è quella che ha subito meno reti da fermo (solo sei). Mauro Icardi ha segnato quattro gol in Serie A contro la Lazio, ma tutti al Meazza: per lui tre presenze all’Olimpico contro i biancocelesti e nessun gol. Sergej Milinkovic-Savic ha segnato tre gol nelle ultime quattro presenze in Serie A, ma nelle 10 presenze contro le milanesi in campionato (cinque vs Inter e cinque vs Milan) non ha mai trovato la rete.



LE FORMAZIONI UFFICIALI:



LAZIO (3-5-2) - Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Marusic, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile.



INTER (4-3-3) - Handanovic, Cancelo, Skriniar, Miranda, D’Ambrosio; Vecino, Brozovic; Candreva, Rafinha, Perisic; Icardi.