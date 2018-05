LA SFIDA A MISTERPALMIERI CHIUDE QUI. POTETE SENZA DUBBIO REGALARCI LA SUPERGIOCATA.

La partita più importante di tutte è Lazio-Inter. Ma nessuno per esempio può sostenere che Chievo-Benevento non valga oro colato per i veronesi. Potrebbe bastare anche il pari ma io ci leggo 1. Così come leggo - ma questa è una partita che non significa nulla - un bell'over 3.5 in Sassuolo-Roma, all'insegna dei marcatori.

Torno quindi alla partita della serata, quella che regala la Champions a biancocelesti o nerazzurri. Spalletti deve solo vincere e quindi difendersi a oltranza non serve, per me segneranno entrambe.

Chiudo la quaterna con Barcellona-Real Sociedad, altro allenamento. Ma dopo la scoppola presa dal Levante i blau non perderanno la faccia anche qui. C'è il quotone dell'handicap di due gol, vado con quello.





I CONSIGLI DI DOMENICA



Lazio-Inter gol (quota 1.50)

Sassuolo-Roma over 3.5 (2.28)

Chievo-Benevento 1 (1.50)

Barcellona-Real Sociedad handicap 2 gol (2.16)



La quaterna vale 11 volte la posta

