Messa da parte la sosta per le nazionali la Serie A riparte il sipario: il primo, con Simone Inzaghi che torna all'Olimpico da avversario, Dzeko che vive il suo derby personale dopo aver affrontato i biancocelesti per anni con la maglia della Roma e Milinkovic da sempre sogno di Marotta ma che contro i nerazzurri ha segnato 4 gol, è la seconda squadra alla quale ha fatto più gol dopo l'Atalanta.- Vigilia tesa per Sarri, che si è lamentato per le troppe partite ravvicinate ( QUI la nostra analisi) e ha messo nel mirino i tre punti dopo la brutta sconfitta per 0-3 contro il Bologna prima della pausa. I biancocelesti sono al sesto posto a 11 punti (insieme a Juventus, Atalanta e Bologna), con una vittoria potrebbero scavalcare la Fiorentina e salire a -1 dalla Roma, aspettando le gare di domani., ha vinto tre delle ultime cinque partite e ha il miglior attacco del campionato con 22 gol segnati.- Tra i duelli in campo ci sarà sicuramente quello. A -1 c'è Lautaro Martinez, al quale però Inzaghi ha preferito Perisic per affiancare il bosniaco. A centrocampo Gagliardini preferito a Calhanoglu e sulla fascia destra c'è Darmian e non Dumfries; Dimarco dall'altra parte. Sarri ha preferito Patric a Radu e Marusic ha vinto il ballottaggio con Lazzari. Fuori Luis Alberto, gioca Basic. Out anche Acerbi, squalificato.: Reina; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Basic; Pedro, Immobile, Felipe Anderson.: Inzaghi.: Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Gagliardini, Dimarco; Dzeko, Perisic.: S. Inzaghi.